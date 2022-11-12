12名在囚青年獲乒乓球裁判先修資格　杜凱琹出席友誼賽

懲教署繼2017年後，再次邀請香港乒乓總會(乒總)為在囚人士舉辦「乒乓球裁判先修課程」。12名在囚青少年參加及完成乒總於本月8至10日在壁屋懲教所舉行的有關課程，今天(12日)獲頒發證書，香港乒乓球代表隊4名成員，包括東京奧運銅牌得主杜凱琹，及李皓晴、黃鎮廷和何鈞傑亦有出席證書頒發典禮，並與在囚人士交流和進行友誼賽。

懲教署署長黃國興在典禮上表示，懲教署舉辦有關課程，除了可為青少年在囚人士提供多一條專業出路以助他們更生外，亦期望透過課程，讓他們學懂明辨是非、守法循規的重要性，藉此建立良好價值觀，署方一直致力為在囚青少年提供全面的更生計劃，包括持續進修、職業訓練，透過中國傳統文化藝術和體育等領域上的交流，多方面幫助青少年在囚人士。

東京奧運銅牌得主杜凱琹今天更聯同另外3名香港乒乓球代表隊成員出席典禮，並與青少年在囚人士分享運動員的艱苦訓練情況，以及如何於面對挑戰，藉此勉勵在囚青少年決心改過，迎難而上。典禮後，香港乒乓球代表隊與在囚青少年及懲教署體育會乒乓球隊進行友誼賽，並由完成「乒乓球裁判先修課程」的青少年在囚人士擔任裁判工作。