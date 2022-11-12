政Whats噏：發展同保育猶如魚與熊掌　林筱魯：土地問題係關鍵

空間愈有限，舊事物就愈容易遭到時代巨輪嘅輾壓。即使進行文化保育，但香港喺呢方面嘅工作似乎特別吃力，成績亦差強人意。議員林筱魯指好多人都話支持保育，然而撫心自問，由個人第一部手機至到依家，期間所淘汰嘅手機仲可以保留幾多部呢？佢話保育係需要土地資源㗎，到底一個彈丸之地有無必要闢劃廣袤嘅自然郊野面積呢？問題值得深思咁話。

林筱魯日前應議員江玉歡邀請出席對談節目。期間江玉歡提到一啲西方國家，隨隨便便一間咖啡店或朱古力店都有百幾二百年歷史；就算係售賣手信嘅店舖，閒閒地都可以7、80年。咁就不禁令佢想起香港好多街坊小店往往得十幾年，而隨住新界區如火如荼嘅發展，更多老店逐一消失，情況令人扼腕。點解外國嘅百年老店舉目皆是，而香港店舖嘅生存時間就咁短？而城市要發展，又點樣兼顧保育呢？

講起保育，林筱魯指香港的確係落後於人，不過近廿年就有好大進步，尤其係一啲村落嘅保育，過往都係不斷推動，之但係，保育嘅土地資源點樣搵呢？外國之所以能夠存在百年老店，而香港就難以做到，當中一個重要原因，係外國嘅土地供應近乎無限，而地契通常都屬於永久性，物業重建價值唔高。反觀香港，若果業權人擁有嘅市區地契係999或99年期，同埋樓面面積無限制的話，就會存在物業拆卸重建嘅誘因。因此香港嘅市區就係不斷咁拆卸重建，約以30年為一個循環；由維多利亞城開埠至今都差唔多拆過6轉！如果外圍有多啲土地供應，至少可以紓緩一啲壓力，而較諸世界級嘅城市標準，香港自然郊野面積大到離晒譜。

至於部分受重建影響嘅老店，日後安置喺商場做法，江玉歡覺得風味遠遜舊時，林筱魯亦有同感，話「去新加坡睇吓牛車水，仲有無昔日嘅味道呢？變咗就係變咗㗎啦。」林筱魯又憶述過往嘅涼茶舖為應付競爭，售賣糕點同咖啡魷魚，雖可視為經營上嘅一大突破，但畢竟無關本業傳統，結果顧得個軀體，就無咗個靈魂咁話。