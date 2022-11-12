「猜猜我是誰」呃勻港九新界　3老婦失逾16萬元　2騙徒被捕

接連有3名老婦捲入「猜猜我是誰」騙案受害！本周一(7日)中午時分，一名居住在柴灣富欣花園的84歲婆婆收到騙徒來電，聲稱其兒子捲入刑事案件被捕，需要3萬港元「保釋金」。事主信以為真，帶同該筆款項前往住所附近一個公園，並將之交予騙徒，事後與家人商量才得知受騙，隨即報警求助。相若時間，西灣河逸濤灣一名88歲婆婆同樣接獲來歷不明的電話，誤信對方指其子因意外入院，繼而將13,500港元「醫藥費」交予上門收款的騙徒，失財後才獲家人提醒，醒悟墮入圈套。

東區警區刑事部翻查大量閉路電視影片和經深入調查後，相信兩案均由同一名騙徒收取騙款，並迅速鎖定其身份，昨日(11日)派員到疑犯位於大圍美田邨的住所進行埋伏，趁他從外歸家之際，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕該名16歲青年，期間從其身上搜出一部手機，並於他的家中起回懷疑犯案時所穿的衣物。被捕人士報稱無業，他現正被扣留調查。警方正追緝詐騙集團的其他成員，不排除有更多人被捕。

另外，警方在今午(12日)1時許接獲報案，指一名姓杜(83歲)婦人早前亦遭「猜猜我是誰」手法糊弄，被電話內的騙徒索要20萬港元，用來為干犯案件被捕的女婿申請保釋。杜婦其後依從指示，前往藍田德田邨的住所大堂與一名男子會面，並交出12萬港元，她事後向家人交代事件，才得知自己受騙徒伎倆迷惑。警方奉召到場，經初步調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕該名收款的姓方(30歲)男子。案件交由觀塘警區刑事調查隊跟進。