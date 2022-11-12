48廈納強檢　觀塘順利紀律部隊宿舍及西半山俊傑花園上榜

再增48個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(12日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(13日至14日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.葵涌石籬二邨石禧樓

2.鴨脷洲利東邨東昇樓

3.屯門兆禧苑樂禧閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.天水圍天澤邨澤潤樓

2.大埔太和邨新和樓

3.上水祥龍圍邨景祥樓

4.天水圍天耀一邨耀康樓

5.深水埗海達邨海昌樓

6.將軍澳欣明苑欣竹閣

7.將軍澳康盛花園1座

8.青衣青泰苑寶泰閣

9.青衣宏福花園1座

10.沙田帝堡城1座

11.馬鞍山錦泰苑錦麗閣

12.觀塘順利紀律部隊宿舍3座

13.半山區列堤頓道48號俊傑花園

14.香港仔嘉隆苑嘉俊閣

15.大角咀帝柏海灣3座

16.秀茂坪寶達邨達信樓

17.鴨脷洲利民道7號百良大廈

18.上水中心5座

19.葵涌悅麗苑麗霞閣

20.青衣美景花園5座

21.北角港運城1座

22.元朗Grand Yoho 2座

23.荃灣愉景新城7座

24.屯門新圍苑新碧閣

25.屯門兆麟苑瑞麟閣

26.紅磡黃埔花園錦桃苑14座

27.屯門彩華花園A座

28.屯門兆康苑兆榮閣

29.葵涌葵蓉苑2座

30.沙田愉翠苑愉廉閣

31.柴灣富景花園1座

32.九龍灣彩興苑彩蕎閣

33.鴨脷洲鴨脷洲大街33號順景閣

34.馬鞍山海典居7座

35.西灣河鯉景灣安曉閣

36.元朗溱柏2座

37.沙田希爾頓中心A座

38.香港仔漁暉苑安暉閣

39.柴灣山翠苑翠碧閣

40.屯門慧豐園4座

41.石硤尾邨美菖樓

42.上水逸峯3座

43.馬鞍山海典灣1座

44.九龍灣麗晶花園15座

45.藍田滙景花園7座