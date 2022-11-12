居家隔離同住人禁堂食　外出僅限檢測　違者遷「紅碼」酒店

澳門今日(12日)起調整香港、台灣及內地以外地區入境醫觀期為「5+3」，即5天集中隔離醫學觀察及3天居家隔離。當地新型冠狀病毒感染應變協調中心公布居家隔離指引，當中列明家居要求，包括同住人不得堂食、參加聚會、搭公共巴士、員工巴或輕軌等，直至居家隔離人士第3天核檢結果為無染疫；若有獨立房間，包括居家隔離人士在內單位不超過5人；除檢測外不得外出等。不符合者須入住特定「紅碼」酒店。

指引中列明，居家隔離最好單獨居住；房間應通風良好，有可獨立開啟、向街的窗戶；條件允許下盡量使用單獨衞生間，避免共用衞生間；若必須接觸時，應保持1米以上距離，做好個人防護。而同住人需主動報告僱主，由僱主督促相關員工戴好口罩、獨自用餐和不參與聚會。居家隔離人士出外前須做快測，檢測需佩戴相當於N95、KN95或FFP2級別的口罩。

另外，當地應變協調中心公布，過去一天(11日)新增9宗輸入性無症狀感染個案，包括3男6女，年齡介乎27至65歲，為由越南、新加坡、菲律賓、美國、加拿大、台灣及香港入境，否認既往感染史，列為無症狀感染者。另外一宗為55歲女性，為由香港入境，曾確診，被列為再度感染個案，不納入澳門統計。上述人士已被送往指定地點隔離。至今已錄得795宗確診個案和1,837宗無症狀感染個案。