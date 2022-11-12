港女忘帶的士錢　哭腔誇口每月搭萬蚊車　咒罵的哥「撞車死」

網上繼近日出現一段的士司機因車資不足而辱罵乘客的影片後，今日(12日)再有類似戲碼的影片流傳，不過今次卻是的哥被辱罵的一方。事緣一名的士司機遇着搭「霸王車」的女乘客，更誣捏的哥非禮，司機其後報警求助，該女子面對警察初時疑不甘落淚，誇口自己每月都搭萬港元的士，沒有的士司機及平台不認識，但事件最後警方着女子支付車費後卻現出「真身」，粗口橫飛並咒罵的士司機「撞車死啊」云云，十足「影后」上身。

社交平台Facebook一個的士司機群組今日出現多段影片，拍攝時間均為今早8時許，只見一名的哥載着女乘客抵達目的地後，該乘客卻稱忘記帶錢，並表示要返家取錢，不過司機為求保障，遂要求對方着家中親屬前來代為支付，豈料女子隨即發難拒絕付費，更誣捏對方非禮等，司機唯有報警求助。

當多名警員到場後，該名女乘客抽泣地以哭腔向警員表示「我每一日都call車(呼叫的士)」、「我每個月都會搭萬幾蚊的士」，更稱沒有的士司機或平台不認識自己。不過影片最後有女警要求該女子支付車費，並稱「香港好多的士司機，佢(片中的哥)唔認識你好正常」，女乘客隨即詫異道「仲要畀錢？」而一名疑似女子的父親隨後亦到場並支付車費後，該名女子疑不甘敗走並一步三回頭指罵片中的士司機「撞車死啊」等，期間更用粗口咒罵對方家庭破碎等。