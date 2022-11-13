元朗廚餘污泥共厭氧　久等3年只聞樓梯響

本港缺乏廚餘處理設施，港府早於2019年已提出預留元朗淨水設施空間作廚餘污泥共厭氧設施，但至今仍未動工。渠務署工程師陳韻茵表示，元朗淨水設施於2027年運作時，雖會使用共厭氧發電技術，但只處理污水廠的污泥，而不會處理廚餘，而設施於處理污泥後，已達致能源平衡，收廚餘只是額外，廚餘污泥共厭氧設施至今未有興建計劃、時間表，詳情仍需與環保署商討，只提到該設施落成能每日處理200公噸廚餘。

本港每日棄置逾3,000公噸廚餘，除堆填外，廚餘亦可經厭氧分解，成為生物氣發電，以及堆肥。不過，本港現時僅能每日處理250公噸廚餘，而即使沙田污水廠明年試收廚餘；沙嶺的O·PARK2於2024年落成後，亦只能將每日廚餘處理量增至600公噸，僅棄置量的20%，距離「零廚餘堆填」仍欠2,400公噸。

至於元朗廚餘污泥共厭氧設施的進展，環保署指正與渠務署合作，研究於污水處理廠推展「廚餘／污泥共厭氧消化」技術，兩署正研究進一步擴大大埔污水的廚餘處理量等，達致在2030年每日能處理約半的廚餘棄置量（約1,500公噸），而其餘的廚餘透過現代焚化爐發電處理。

綠惜地球環境事務總監朱漢強表示，港府推動廚餘回收明顯落後形勢，當明年開始廢物徵費後，市民無處回收廚餘，被迫硬食徵費，但工商界卻能優先回收廚餘，勢引起民怨。朱認為，當局除要重新規劃廚餘回收藍圖，亦要加快進度，可參照南韓，推動企業於各社區設置小型處理設施產業化。