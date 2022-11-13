東方日報A1：明年婚宴增兩成　封關限聚失人情

放寬宴會人數上限之後，加上明年是雙春兼閏月，萬勿錯過，有協助籌辦婚宴的負責人表示，新人查詢急升，年底生意額可望回穩，料明年生意額升兩成。遺憾的是受未完全通關影響，有新人指約兩成在內地及海外的親友未能抵港，對於新婚喜悅未及分享，略有美中不足。不論新人還是業界均期望政府盡快通關，讓港人生活及經濟得以復常。

一對新人Catherine及Isaac早於去年已辦理結婚註冊，惟與不少「疫下新人」一樣，婚宴場地受限制多時，過去一年無了期的等待政府放寬社交距離措施，直至月前得知放寬，即時安排補辦婚宴，願望是與至親好友分享新婚的喜悅。

訪問當日正值舉辦婚宴，新郎Isaac表示，因一直擔心當局突然收緊限制，因此僅辦午宴，只邀請約100名親友參加，「每日對着新聞，真係擔心突然又改政策！」新娘Catherine亦稱，因通關限制影響，約兩成身處內地及海外的親友未能抵港出席。雖然帶點美中不足，惟一對新人均說，籌備過程中一齊經歷及面對難題及溝通，關係可謂更加鞏固。

協助一對新人辦婚宴的婚禮顧問歐惠芳表示，業界均期望當局盡快將入境檢疫放寬至「0+0」，因不少新人的親友均在海外。由於明年是雙春兼閏月，今個月的查詢量已急升一至兩成，惟受現時經濟影響，加上疫情未過，一般新人的預算均較以往少兩成，業內行家都期望明年營業情況有所回升。

至於整體婚宴場地的預訂情況，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，政策放寬後明顯理想，「預訂情況幾乎回復了疫情前的七至八成！」惟他指出，部分較大型的場所酒樓，仍然受240人的上限所影響，「有些大場是可擺4、50圍，現在最多20圍，大打折扣。」他續稱，不少場地仍在繳交高昂租金，部分惟有自行變通，如分間為兩個較細場地，雖然會影響現場氣氛，不過算是權宜之計，長遠仍有待當局進一步放寬限制。

■記者梁愚瀚

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