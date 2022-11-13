郊野公園露營本月17日重開　荃錦營地首三周預約已滿

港府放寬防疫措施，漁農自然護理署在其社交網站公布，轄下郊野公園的露營地點將於本月17日重新開放，市民即日起可於該署的「郊野營人」網站預訂營位。據該署網頁顯示，露地逢周三為維修日，無法預約，而截止昨日，由本月17日至下月11日荃錦營地的預約名額均已滿。漁護署亦指，入營時間為入營日下午2時至6時，離營時間為離營日上午11時前。

據漁護署網頁顯示，荃錦營地共有37個營位，其中4個為雙營位；單營位可容納一至四人，而雙營位則可容納5至8人。換言之，假設所有參與者均出席，該營地每天可容納約164人，除周三因為是維修日外，每周可容納約984人。

漁護署指，每名申請人每次可預約營位一晚或兩晚，每個營位只可由一名申請人預約，而每名申請人只可預約一個營位。漁護署補充，視乎營位預約情況，申請人可於入營後接續預約在同一個或另一個營位多留宿一至兩晚。換言之，漁護署指申請人最多可連續預約兩次，每次不多於兩晚，即最多可在營地留宿4晚。預約時間方面，漁護署表示，可供網上預約的日子於每天午夜更新，申請人可預約未來29個曆日內的營位，例如1月30日的營位最早可在1月1日進行預約，而網上預約截止時間為入營日前一天下午6時。