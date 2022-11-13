鐵鏈纏頸　椰農吊起毒打虐猴　團體籲罷買泰國椰子產品

本港近年流行椰子水等飲品，不少相關產品都從東南亞國家入口，但解渴清甜的椰子水，生產過程可能不人道。有保護動物組織調查發現，泰國依然有大量猴子被非法捕捉、囚禁以用作採摘椰子，供應多個泰國最大椰子品牌。該組織呼籲消費者應避免購買所有泰國椰子製品，應選擇那些產地位於泰國境外，而且不剝削猴子的椰子品牌。

善待動物組織PETA在2021年12月到2022年6月期間，調查了泰國9個省份的椰子產業的採摘員、經紀人、農場，以及訓猴機構，包括那些最大的椰子生產商。調查人員目擊猴子在不被用作採摘椰子的時候，被人用很短的鏈子拴住脖子，綁在滿布泥濘、邋遢、僅有一點點遮風擋雨的地方。有訓猴員被拍攝到正在攻擊一隻一直頻頻尖叫的猴子，將猴子的項圈吊起來再用鐵鏈毆打。有用於繁殖的雌性猴子被獨自鎖在太陽底下，其他的小猴子則在籠子裏苦苦掙扎。

有一位椰子採摘員向該組織稱，猴子在「工作」時經常面臨致命的風險，包括被黃蜂蜇傷，從樹上摔下來導致骨折等等。另有椰子採摘員承認，當猴子採摘椰子的「產量」下降的時候，有些會被放回野外，縱然這些已圈養多年或是自幼被人從野外捕捉的猴子已然失去野外的生存能力。其他的猴子在「退休」後會被當做工具貯放起來，很大機會在鐵鏈中度過餘生。