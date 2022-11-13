七欖舉辦至今無大型爆發　盧寵茂：跟考慮放寬入境檢疫無關

踏入後疫情時代，各地爭相放寬防疫措施加快復常，惟「慢八拍」的港府仍未實行「0+0」。醫務衞生局局長盧寵茂今日(13日)出席一個活動後，被問到香港國際七人欖球賽舉辦至今未現大型群組爆發，會否決定實行「0+0」，他回應指兩者並無關係，入場觀眾大部分為本地居民，外來入境人士的檢測要求無改變，重申港府的防疫政策要看整體數據，「穩紮穩打」處理疫情。

另外，專家建議再放寬檢測要求，例如倡入境者以快測代替核酸檢測。盧寵茂表示快測的準確度只達核酸檢測的約2成，局方研究數據後會考慮調整措施。對於有聲音認為政府可參考醫管局做法，取消密切接觸者檢疫的安排，他解釋，由於居家隔離的確診者，有一定風險傳播予同住的檢疫人士，故當局會密切留意數據，適時考慮可否調整。

至於本港與內地恢復正常通關日子遙遙無期，不過內地終鬆綁入境檢疫，並將核酸檢測CT值的確診標準，改為低於35。盧寵茂認為上述措施對香港及內地人員流通有正面影響，也有助於通關、內地開放予國際入境，強調當局未來會與內地，特別是深圳市政府密切溝通，期望可增加驛站名額，讓更多香港市民可回內地。盧另提到，本港已有10名11歲以下兒童，因新冠病毒引發嚴重併發症死亡，而3歲以下幼童的接種率不足2成，期望家長盡快帶同子女打針，提升疫苗接種率，為兒童提供保護，以及回復正常生活。