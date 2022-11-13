調查指疫下學童運動量減少　長期望電子屏幕患近視率升2.5倍

新冠疫情持續緩和，惟香港在高接種率及感染率的情況下，實施近三年的嚴苛防疫政策未見鬆懈，當中口罩令及疫苗通行證對市民日常生活影響日深，更對處於學習成長階段學童的身心發展構成嚴重影響。香港大學兒童及青少年科學系，早前進行多項有關新冠疫情對兒童身心健康影響的研究，訪問超過3萬名中小學生、300名嬰幼兒及400名特殊教育需要學童。結果顯示，疫情後兒童的精神社會健康問題變得嚴重，包括出現行為問題、專注力下降、與同學關係轉差等。

疫情下的種種規限對中小學生的影響日漸加深，其中一項是他們的運動量減少。調查顯示，學童每天進行中等或以上強度體能活動的時間，只有15分鐘至30分鐘，超重和肥胖較疫情前明顯上升，而小學生每天使用電子屏幕的時間，由 2小時增至7小時，近視發病率上升2.5倍。對於需要更多關懷及照顧的特殊教育需要的學童，調查更發現有23.5%在疫情間至少遭受1次嚴重身體虐待，約三分二特殊教育需要學童的康復治療受到阻礙，令有關學童較多出現情緒及過度活躍問題。該調查建議家長應與子女有更多親子互動，亦應盡量減少使用電子屏幕時間，政府要關注兒童復課後的適應情況，加強支援有特殊教育需要學童的家庭。

關注學童發展權利聯席成員何汝英指，隨着疫情緩和及接種率高，整體重症率不高的情況下，政府應儘快讓小朋友恢復正常的學校生活。學童面對的不是確診與否的問題，而是疫下種種限制已經嚴重影響學童身心發展，例如疫情下學童常躲在家玩電子遊戲，缺乏人與人之間的社交發展能力。學校為了防疫，除了在部分活動或運動時以打針界定參與學生的門檻外，日常課堂亦讓學生隔得很開，例如不能並排坐，不鼓勵學生近距離聊天，不能親近地玩樂，甚至有學校連小息亦不准學生走出課室，這種以學生健康為着想的封閉，比起「中招」更值得關注。而每日快測措施已令不少家長身心俱疲，有家長反映小孩經常被撩鼻會流鼻水及過敏，每日快測亦對家長造成經濟壓力，甚至有部分人被迫與小童一起說謊欺瞞學校，現時學童接種率高，加上康復者眾，促請政府審視快測措施，盡快取消相關要求，減低學生及家長壓力，讓學生校園生活逐步復常。