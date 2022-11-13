倒「幣」潮湧現　政府關注虛擬行業發展　擬建構監管框架

今年國際相繼有加密貨幣崩盤或相關企業破產，上周亦有大型虛擬貨幣交易平台申請破產保護，令業界或投資者更關心虛擬行業的監管、用戶保障，甚至是長遠發展，有政府官員今日(13日)發表網誌，表示上月底發表的《有關虛擬資產在港發展的政策宣言》，闡明對虛擬資產行業、相關創新技術與應用，和其生態系統發展的願景和方針的關注，並提出多項試驗計劃，以測試及提升相關技術水平和應用性。

網誌提到，每當談到虛擬資產，往往就想到虛擬貨幣及投機炒賣，事實上，虛擬資產或數碼資產涉及不同的創新技術，範圍廣闊，又解釋何謂例如「同質化代幣」及「非同質化代幣」。而宣言提及的試驗計劃，包括將新一批供機構投資者認購的綠色債券以代幣化方式發行，預計年底前推出，這將成為全球首批代幣化的政府綠色債券。金管局亦正研究數碼港元，可作為銜接法定貨幣與虛擬資產之間的「骨幹」和支柱。此外，金管局已於較早前進行諮詢，探討如何規管用作支付用途的穩定幣，稍後會公布下一步的跟進工作。

證監會已發牌給兩家虛擬資產交易所，監管規定與傳統證券交易所相類似，包括必須將客戶資產存放在獨立帳戶、遵守財務資源要求及須備存至少12個月的實際營運開支、須避免利益衝突(不得參與自營莊家活動)等規定。證監會亦向8家虛擬資產基金管理公司發出牌照，並批准了兩家經紀行在綜合帳戶安排下為其客戶進行虛擬資產交易。證監會正就在新發牌制度下，零售投資者有限度買賣虛擬資產須配套的額外保障規定展開公眾諮詢。對於可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金(ETF)，政府抱持歡迎態度。

官員稱，宣言旨在為虛擬資產行業建構整全的監管框架，積極鼓勵技術創新及應用的同時，確保對風險有適切妥善的管控，對一再有虛擬貨幣崩盤或相關交易平台申請破產保護，正正反映具透明度的營運及妥善適切的監管，才能讓這行業持續發展。