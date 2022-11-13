活力環島長廊東西入口選址曝光　研擴闊深水灣泳灘行人路

新一份《施政報告》提出在港島區建造60公里「活力環島長廊」，連接港島北及南區的海濱，躍動港島南辦事處透露，長廊的西面入口將位於域多利道和摩星嶺道交界，東面入口則鄰近大浪灣現有行山徑，運輸署亦計畫擴闊深水灣泳灘停車位不足半米的行人路，以配合擬建長廊。

活力環島長廊連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑，市民可環島步行並欣賞沿途不同景色，明年起進行研究及設計並展開工程，料5年內完成駁通9成長廊。據躍動港島南辦事處發言人表示，會詳細研究走線，而整條長廊約有三分一是新開闢或要作改善。

運輸署指，現時市民由深水灣泳灘步行往淺水灣一帶，可沿海濱的麗海堤岸路。由於港島部分道路受地形限制，兩旁均是陡峭山坡或鄰近私人土地等，所以沒有足夠空間修建行人路。至於深水灣泳灘近路旁停車位的行人路，該署正與康文署初步研究擴闊部分行人路的可行性。至於其他路段，當有斜坡改善工程或私人發展項目時，該署將要求倡議者在項目內增設行人路，以改善行人暢達性。

有當區議員指擬建的長廊一帶向有人車爭路情況，冀工程發展新的休閒活動及旅遊點的同時，亦可完善當區缺乏行人路的問題，並為沿途一帶未來的發展騰出空間，建議在深水灣泳灘及淺水灣一帶建造一條連貫的行人路，又認為，康文署可移走路旁的花槽等，以騰出更多發展空間。