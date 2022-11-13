專家料明年夏季可全面復常　取消入境限制

港府近日擠牙膏般放寬部分防疫措施，包括本周四(17日)起進入街市等部分場所時，疫苗通行證將改為被動查核；及重開轄下露營地點等。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅今早(13日)在電視節目表示，預料明年夏季香港可全面復常，包括取消入境限制。惟他提醒，香港在明年初將踏入流感高峰期，若先後感染流感及新冠，有機會引致迸發症，強調入冬後戴口罩對防疫是十分重要。

孔表示，相信本港有6至7成人曾感染新冠病毒，加上有8成人已接種疫苗，在混合免疫屏障下，只要不再出現新變種病毒，相信確診數字會慢慢回落。他又指，在流感及新冠病毒雙夾擊下，若先後感染兩種病毒，病情可能會更嚴重，確診數字亦有機會突然飆高，擔心院舍會有大爆發。孔又提到，暫時未有需要全民打第4針，除非是高危人士或要準備要到外國。

對於醫管局近日容許被列為密切接觸者的員工，最快檢疫一天後可上班，孔在報章受訪時認為風險不大，有關安排早可實施，甚至可擴展至全港市民。他解釋，現時社區混合免疫屏障足夠，密切接觸者被感染的風險不大，一旦染疫亦主要是輕症，相信有條件直接取消已打3針密切接觸者的檢疫要求，容許他們返工返學，再加上配合5天黃碼期，確保不能進入食肆等可除口罩的場所，其間每天做快測，若結果為無柒疫便代表不具傳染性，加上戴口罩，傳播他人風險很低。