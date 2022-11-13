新南丫島北角碼頭明啟用　渡輪可側靠泊岸上落更安全

為改善新界及離島偏遠地方的碼頭，政府早於2017年起推出「改善碼頭計劃」，敲定分階段進行23個碼頭工程。其中，首個完成改善工程的南丫島北角碼頭明（14日）起啟用。發展局局長甯漢豪表示，餘下22個碼頭中，7個正在施工，2個預計於今年底展開工程；另外2個正進行詳細設計，其餘大部分正進行可行性研究，預計相關工程可於2024年起陸續完成。

甯漢豪稱，不少使用多年、老化問題嚴重的公共碼頭，礙於以往政策主要考慮使用量而決定改善碼頭的優次，以致工程未能開展。例如南丫島北角碼頭現有1條往來香港仔及榕樹灣的渡輪服務作中途站，每日船隻使用約20班次，主要服務對象是當地村民及旅客，惟碼頭僅有1個簡陋的靠泊位，船隻只能「頂頭埋」，易受海面大浪影響，令乘客上落時有安全風險。

甯續稱，碼頭經改善後，現提供2個更長的靠泊位，可讓渡輪側靠泊岸；靠泊位亦設減浪板，提升靠泊船隻的穩定性。同時，碼頭亦增添不少配套設施，包括上蓋、太陽能發電板，提供電力用作碼頭照明系統；另有斜道、Wi-Fi、飲水機、充電設施等。為配合周邊環境和善用自然光，碼頭上蓋亦使用強化玻璃配搭環保木條；欄杆更加設計成「丫」字以代表南丫島。