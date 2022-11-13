殺豬令下野豬傷人增至28宗　團體促禁餵代捕殺

本港市區不時有野豬出沒，漁護署去年11月12日起執行「殺豬令」，施實施至今一年，截至11月8日已人道處理278隻野豬。不過，野豬傷人數字卻不跌反升，今年截至10月共有28宗野豬傷人案，比起過去兩年總和還要多，佔過去10年總數的約67%，保護動物人士認為措施未能控制人豬衝突，建議暫停捕殺。

備受爭議的「殺豬令」嚴格執行了一年，漁護署指今年首10個月接報野豬傷人個案中，有16宗在港島東區柏架山道發生，署方已安排多次捕捉，在該地點人道處理了12隻野豬，但該處餵飼問題持續。署方表示自新措施實施，野豬明顯減少在市區聚集，會繼續監察野豬出沒情況，適時調整策略。數字顯示在市區出沒的野豬數字有下降情況，惟「殺豬令」下傷人數字卻有上升趨勢。

漁護署去年公布，由2011年至2021年10年間共錄得42宗野豬傷人個案，去年截至11月26日錄得17宗野豬傷人個案。值得留意的是，殺豬令下，野豬傷人案上升至28宗。有保護動物人士直指數字證明殺豬措施非想像中有效，未能控制人豬衝突，當局投放大量資源處理野豬，成本效益卻不顯著，捕殺動物亦非文明社會應接受，反而擴闊野生動物禁餵區的做法更可取，建議「禁餵令」執行後停止捕殺野豬半年，檢視哪一個措施成效更佳。