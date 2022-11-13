列車甩門：接駁巴士司機稱直達太子　爆粗怒罵上錯車乘客

港鐵荃灣綫油麻地站發生事故，列車服務受阻，期間港鐵提供免費接駁巴士，接載受影響乘客前往荔景至佐敦站。有東網讀者投訴，指荔景站外接駁巴士指引不清，大批乘客排隊一片混亂。其中有接駁巴士司機稱該車直出太子，乘客登上巴士出發後始獲悉相關資訊，引來多人不滿，並與司機理論。

據讀者提供片段可見，接駁巴士司機駕駛期間情緒激動，更反問乘客「去埋你屋企好唔好呀？答的士啦不如。」當車在燈位前停下時，司機更站立轉身，向乘客「手指指」稱「關我咩事啫！太子站落，慢慢搭的士。」據悉，當時車上不少乘客疑因車頭未有明確標示而上錯車，在途中表示需要落車，卻引來司機無禮野蠻對待，部分人大感不滿，更有人「勞氣」要求在警署落車。

該名男司機沿途「舌戰群雄」，與乘客爆粗互鬧，最終令其餘乘客心驚膽戰，紛紛着司機先小心安全駕駛，據知部分乘客最終在太子落車，繼而再次排隊搭乘「回頭車」前往目的地。讀者指，該名司機稱接駁巴士分作「站站停」及直達太子兩條路線。惟東網記者登上港鐵網頁查看，相關通告僅稱「港鐵現正提供免費接駁巴士來往荔景站和佐敦站，除太子站外，其他中途站只供乘客下車」，未有列明相關安排。