黑幫互鬥釀新界北3宗傷人案　10男密謀再策襲擊被捕

今年8月開始，警方收到情報，顯示有2個本地幫派為爭奪地盤及非法活動利益發生糾紛，雙方爭執逐漸升級，釀成港九新界一系列與黑幫相關的嚴重暴力案件。單就新界北總區，10月及11月在元朗一共接獲3宗相關案件，案中牽涉的部分幫派成員身受重創，經治療後已全數出院，至於各人使用的車輛亦受不同程度損壞。警方高度重視該類型案件，交由新界北總區反黑組跟進，調查期間，發現上述3案發生後，其中一個幫派將於短時間內針對另一幫派發動襲擊，於是循線作出追查，鎖定準備施襲的成員名單，前日(11日)及昨日(12日)在多區展開大規模行動，以涉嫌「串謀傷人」拘捕10名男子，包括6名主腦或骨幹成員，以及4名行動組成員。

警方表示，新界北總區反黑組及元朗警區刑事部持續針對相關案件採取行動，連同上述10名被捕人士，截至目前已拘捕59男1女(16至62歲)，當中有54人懷疑有黑幫背景，有12人相信屬骨幹成員。行動仍然繼續，相信陸續會有更多人士被捕及面臨檢控。

另外，有組織罪案及三合會調查科聯同各大總區，過去兩日及稍後日子會進行高調巡查及執法，包括突擊搜查娛樂場所，以打擊黑社會的非法活動。截至今日(13日)凌晨，警方共拘75人(15至84歲)，涉嫌「經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「販毒」及「管有攻擊性武器」等。警方會繼續循情報主導採取行動，呼籲任何人士如有涉及三合會的情報，請向警方舉報。