MIRROR紅館意外　屏幕曾獲認證狀況良好　工程界指制度有漏洞

本地男團MIRROR在7月於紅館演唱會發生墮屏傷人事故，港府上周五(11日)公布調查報告，其中揭發演唱會總承辦商藝能工程提交予康文署的資料，涉及虛報場地裝置重量，包括涉事屏幕實際重量為申報重量的2.7倍。有工程業界今日(13日)表示，涉事屏幕在事故前曾獲認可人士認證為「處於良好操作狀況」，認為有關人士可能沒有在場妥善監督，並反映現有制度存漏洞。

據消息指，康文署現時只要求場地租用人、自費聘請認可人士或結構工程師，為署方認為有需要的搭建物提供安全證明。至於是次事故獲出相關認證的的結構工程師，當時簽署演唱會最後結構安全文件，只負責證明場內結構安全，但未有檢測移動機械裝置。工程師認為，相關認可人士和康文署事前應實地檢查，一旦察覺結構安全有異樣，有責任提出質疑，並拒絕簽署文件，而並非單憑信任而批發許可，並認為雙方需為事故承擔責任。

康文署回應稱，其委約的外判結構工程師主要根據租用人所提交的吊掛裝置重量及位置資料，檢視並確保租用人帶到紅館的懸掛物不會超出場地樓宇的負荷限制，或危害場地樓宇的整體結構。在完成裝置工程後，署方的結構工程師會到場視察，確認繫於場館樓頂屋架的搭建物或器材的位置，與之前遞交並經檢視的資料相符，才簽發文件作實。