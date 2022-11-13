多39幢大廈納強檢 涉牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍
2022年11月13日 16:23
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再增39個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(14至15日)期間進行病毒檢測。
污水驗出病毒的地點如下：
1.葵涌石籬二邨石福樓
2.屯門兆禧苑雅禧閣
3.鴨脷洲利東邨東安樓
涉及多宗病例的地點如下：
1.鑽石山鳳德邨硃鳳樓
2.大埔富善邨善雅樓
3.東涌裕東苑喜東閣
4.大埔運頭塘邨運來樓
5.天水圍天悅邨悅泰樓
6.柴灣藍灣半島2座
7.何文田愛民邨德民樓
8.屯門兆康苑兆樂閣
9.牛池灣彩虹邨金漢樓
10.尖沙咀擎天半島3座
11.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
12.將軍澳都會駅2座
13.屯門澤豐花園澤泰樓
14.牛頭角牛頭角下邨貴月樓
15.北角英皇道26-36號興漢大廈
16.鰂魚涌太古城青松閣
17.觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座
18.上水翠麗花園2座
19.馬鞍山錦禧苑錦欣閣
20.筲箕灣東欣苑榮欣閣
21.將軍澳蔚藍灣畔3座
22.長沙灣海麗邨海慧樓
23.黃大仙黃大仙下二邨龍智樓
24.大埔新峰花園25座
25.沙田河畔花園E座
26.大埔富善花園2座
27.九龍灣麗晶花園12座
28.藍田滙景花園11座
29.青衣偉景花園4座
30.荃灣海濱花園海觀閣
31.天水圍天盛苑盛麗閣
32.將軍澳將軍澳中心7座
33.堅尼地城士美菲路83號時美閣
34.大埔新峰花園29座
35.粉嶺維也納花園2座
36.紅磡陽光廣場2座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease