多39幢大廈納強檢　涉牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍

2022年11月13日 16:23
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    再增39個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(14至15日)期間進行病毒檢測。
    污水驗出病毒的地點如下：
    1.葵涌石籬二邨石福樓
    2.屯門兆禧苑雅禧閣
    3.鴨脷洲利東邨東安樓
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.鑽石山鳳德邨硃鳳樓
    2.大埔富善邨善雅樓
    3.東涌裕東苑喜東閣
    4.大埔運頭塘邨運來樓
    5.天水圍天悅邨悅泰樓
    6.柴灣藍灣半島2座
    7.何文田愛民邨德民樓
    8.屯門兆康苑兆樂閣
    9.牛池灣彩虹邨金漢樓
    10.尖沙咀擎天半島3座
    11.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
    12.將軍澳都會駅2座
    13.屯門澤豐花園澤泰樓
    14.牛頭角牛頭角下邨貴月樓
    15.北角英皇道26-36號興漢大廈
    16.鰂魚涌太古城青松閣
    17.觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座
    18.上水翠麗花園2座
    19.馬鞍山錦禧苑錦欣閣
    20.筲箕灣東欣苑榮欣閣
    21.將軍澳蔚藍灣畔3座
    22.長沙灣海麗邨海慧樓
    23.黃大仙黃大仙下二邨龍智樓
    24.大埔新峰花園25座
    25.沙田河畔花園E座
    26.大埔富善花園2座
    27.九龍灣麗晶花園12座
    28.藍田滙景花園11座
    29.青衣偉景花園4座
    30.荃灣海濱花園海觀閣
    31.天水圍天盛苑盛麗閣
    32.將軍澳將軍澳中心7座
    33.堅尼地城士美菲路83號時美閣
    34.大埔新峰花園29座
    35.粉嶺維也納花園2座
    36.紅磡陽光廣場2座
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease