多39幢大廈納強檢　涉牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍

再增39個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(14至15日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.葵涌石籬二邨石福樓

2.屯門兆禧苑雅禧閣

3.鴨脷洲利東邨東安樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.鑽石山鳳德邨硃鳳樓

2.大埔富善邨善雅樓

3.東涌裕東苑喜東閣

4.大埔運頭塘邨運來樓

5.天水圍天悅邨悅泰樓

6.柴灣藍灣半島2座

7.何文田愛民邨德民樓

8.屯門兆康苑兆樂閣

9.牛池灣彩虹邨金漢樓

10.尖沙咀擎天半島3座

11.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

12.將軍澳都會駅2座

13.屯門澤豐花園澤泰樓

14.牛頭角牛頭角下邨貴月樓

15.北角英皇道26-36號興漢大廈

16.鰂魚涌太古城青松閣

17.觀塘翠屏(北)邨翠楠樓低座

18.上水翠麗花園2座

19.馬鞍山錦禧苑錦欣閣

20.筲箕灣東欣苑榮欣閣

21.將軍澳蔚藍灣畔3座

22.長沙灣海麗邨海慧樓

23.黃大仙黃大仙下二邨龍智樓

24.大埔新峰花園25座

25.沙田河畔花園E座

26.大埔富善花園2座

27.九龍灣麗晶花園12座

28.藍田滙景花園11座

29.青衣偉景花園4座

30.荃灣海濱花園海觀閣

31.天水圍天盛苑盛麗閣

32.將軍澳將軍澳中心7座

33.堅尼地城士美菲路83號時美閣

34.大埔新峰花園29座

35.粉嶺維也納花園2座

36.紅磡陽光廣場2座