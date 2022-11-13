今增6575宗確診　輸入佔467宗　多9名患者逝世

本港新冠疫情漸趨穩定，惟今日的確診個案重上6,000大關，屬近期新高。衞生署衞生防護中心公布，今日(13日)本港新增6,575宗確診個案，包括6,108宗本地個案，以及467宗輸入個案。醫管局則新增9宗確診病人在公立醫院離世，分別為5男4女，年齡介乎77至97歲，當中2人來自院舍；另有3名死者已打3針。第5波截至目前累計10,313名新冠死者。

至於變種株方面，今日無新增個案，截至今晨，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現217宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案；本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增14間院舍出現個案；涉及9間安老及5間殘疾院舍，共有17名院友染疫，當中春暉護老院已有3名院友中招；另有69名院友及1名員工列為密切接觸者。學校方面，今日為假期，沒有學校呈報個案，惟有4間學校因疑涉及傳播，個別班別，以及一學校的乘搭校巴學生要停課一周。