政Whats噏：擬提「廢除搵笨強積金」議案　謝偉俊等運到

香港強積金總資產失守萬億元大關，市民蝕鑊「甘」，有唔少人更要求政府取消強積金。其實議員謝偉俊(Paul)呢幾年不停大插強積金，嘲諷「MPF（強積金）咁衰，你今日蝕咗未」，佢早排仲開行火力，直斥強積金制度係弊多於利，諗住喺立法會提出「廢除搵笨強積金」議案。不過，由於提出議案嘅人數眾多，佢今次抽唔抽到就真係講「運數」嘞！

有強積金諮詢機早前話10月強積金基金表現升跌不一，月內回報跌3%，人均更加蝕6,330港元，立法會前排都有辯論過有關活化強積金嘅議員議案，阿Paul發言時狠批強積金，「21年得個吉」，又覺得強積金嘅選擇權同透明度嚴重不足。

其實早喺2016年，阿Paul已喺社交平台上面鬧爆強積金㗎嘞，仲做咗個小測試睇睇網民嘅反應，玩法就係覺得強積金應該廢除並還富於民，就選擇「嬲嬲」嘅表情覺得MPF應該保留嘅朋友，就選擇「哈哈」；冇意見，想食花生嘅朋友，就讚好。結果「嬲嬲」嘅佔大多數，有17個人都比「嬲嬲」，有16個人比讚好，只有1個人比「哈哈」咁。咁多個「嬲嬲」睇嚟一班網民都幾唔滿意強積金。

佢早前又轉載呢張貼文，仲話「環球經濟不景，地緣政治不穩，港股跌跌不休」，強積金年初到依家，部分市民嘅帳戶虧損咗10幾萬港元。重提6年前佢已洞悉制度弊多於利，建議廢除強積金，還富於民，回水解困。佢話只係幾任財經局長都強調要「保持制度完整」，話「強積金係長期投資」，唔容許任何改動，所以都一直未能夠成事。佢依家話要行動，希望喺立法會提出「廢除搵笨強積金」議案，佢最近都提交咗議員議案嘅申請，希望可以喺今個月嘅30號大會上，檢討及改善「搵笨」強積金呢個議員議案。

之不過，議員議案係要抽籤嘅，而每次大會只能提出兩個議案。睇返資料，有22個議員都有入紙申請喺嗰日嘅大會上提出議員議案，當中有13個人係連續抽咗4次都抽唔中，好似議員容海恩同陳恒鑌咁，齋睇咁多人試過抽唔到，都知抽中議員議案唔係一件易事。今次謝偉俊抽唔抽到，就真係睇吓佢有冇「運」嘞！