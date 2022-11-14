院校設環保智能戶外公園　推動香港幼兒遊戲教育

不少家長在新冠疫情期間或會減少帶孩子外出遊玩，令兒童缺乏接觸大自然的機會。有院校建立佔地1萬5千平方呎的戶外遊戲教育場地，設置沙堆及泥氹等大自然素材，期望透過遊戲教育，啟發幼兒對大自然的探索精神。

香港專業教育學院（沙田）於上周五（11日）為新培訓設施「We Park」舉行開幕禮，場內設有13個遊戲區，包括沙堆、水池、泥氹等有關大自然的體驗設施；而當日亦有約300間幼稚園及逾1,000位幼稚園學生參與活動。幼童可體驗利用陶泥及木材自由組件及創作遊戲，過程中亦有學院幼兒教育系的學生在旁指導。院方表示，期望透過多元化的遊戲設計，提供一個自由、無拘束的環境予3至6歲的幼兒玩樂，同時推動本地幼兒遊戲教育，促進與各界不同持份者在創意遊戲、培訓課程及協調項目等方面的跨專業合作。

此外，為融入科技元素，學院透露正研發專為幼童而設的智能手帶，其可獲取幼兒實時位置及身體狀況數據，確保幼兒在整個遊戲過程中的安全性。而有興趣報名體驗「We Park」設施的學校及團體，亦可透過AR應用程式預約。特意請假陪兒子前來的黃先生表示，在疫下鮮有機會帶小朋友外出活動，親親大自然；從學校得悉有今次的遊戲體驗，故專程到訪，希望讓孩子多接觸陽光，感受戶外氣氛。而王先生一家則表示，被園內可以「堆沙玩水」的設施所吸引，期望小朋友可以從中得到更多感官體驗，又指已準備好替換的衣物，讓小朋友可盡情玩樂享受。