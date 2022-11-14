校外斜坡發現野豬屍體　麥潤培轟部門推搪善後

近年來，不少野豬走出山林，到民居附近覓食，而上周五(12日)有市民發現一隻野豬倒斃於沙田馬鞍山利安邨一間小學外的斜坡，惟向利安邨管理處投訴後，沙田區議會主席兼當區區議員麥潤培批評相關部門互相推卸，一直沒找辦法解決，又指房屋署「唔肯理」，因屍體傳出惡臭、惹蒼蠅擾民，他遂報警處理，至昨日早上才有食物環境衞生署的職員到場清理，但房屋署聲稱上周五下午巡查時職員發現屍體，並有向屍體灑上消毒粉。

香港近來野豬為患，即使造成滋擾及時有傷人，但亦有人認為野豬好乖好可愛。麥潤培指死去的野豬叫「小黑」，居民「由BB豬開始睇到大」，由於牠自小出沒在邨內，至今已有兩年，也沒有攻擊人、與人爭路的情況出現，而在「小黑」到訪屋邨時，只收到非常小量的投訴，居民也當「小黑」是「寶物」，又認為「小黑」與利安邨居民能做到「人畜共融」。

麥指居民在上周開始一直沒有發現「小黑」身影，而在斜坡發現的「小黑」，似已去世多時，屍體也傳出惡臭、有屍蟲及惹來大量蒼蠅，由於位處小學旁，亦非常近民居，故必須盡快移走。他指居民發現「小黑」屍體後，便向利安邨管理處投訴，但房屋署並未作任何處理，只以野豬身形龐大及基於職員職安健問題的原因，未能移走「小黑」遺體。有市民在麥的社交網站建議打「1823」處理，但麥回應「係房署唔肯理」。他續稱，多個相關部門對處理屍體的事宜互相推卸，導致屍體放置2日也未能妥善解決，直至前日下午報警處理後，警方才將事件轉交食環署處理，昨日早上屍體才遭清理。

被問及為何會惹來野豬？他強調利安邨野豬出沒數量並不多，只有「小黑」和另一隻體形較小的野豬。據悉，居民會放置食物餵野貓，致使屋邨鼠患嚴重，他指野豬為尋找食物，會到邨內靠「食垃圾」為生，在一定程度上紓緩鼠患問題。

房屋署回覆東網查詢指，利安邨辦事處保安員於上周五下午巡查時於邨內山坡上發現野豬屍體，期間職員向野豬屍體及周邊灑上消毒粉，並以帆布覆蓋及圍封有關位置，及後由食環署人員昨日中午移走該野豬屍體。食環署則回覆稱，該署值勤室前日(12日)下午約4時15分接獲相關部門通知，指馬鞍山利安邨附近山坡發現一具野豬屍體。由於野豬屍體位處山坡，車輛無法直達，該署承辦商經評估現場環境後，安排於昨日(13日)大約中午12時到場撿收，該具野豬屍體其後已運往堆填區處理。

實際上，東方傳媒機構早已向政府獻策興建「貓狗善終園」，倡議政府制訂時間表，在港、九、新界覓地興建動工，集中接收及處理被虐的流浪貓狗，以一條龍提供生養死葬。