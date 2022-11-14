銅鑼灣站廣告牌　去年曾撞甩車門

港鐵不足一年內兩度發生列車「甩門」事件，對上一次事故發生於去年12月2日收工時段，港島綫一列西行列車駛至銅鑼灣站時車門脫落，導致該線部分列車服務暫停近3小時。港鐵成立的調查委員會今年初交代，事故起因由列車與月台的廣告牌碰撞所致。

據調查報告指，該損毀的廣告牌活門面板向外傾，相信事發時可能無完全鎖緊。港鐵事後已將全線8塊同款設計的廣告牌永久移除，其餘300塊使用活門的廣告牌，港鐵指將在今年底前加裝遙距監察感應設備確保鎖緊，加強維修軌道旁廣告牌，以及加強對承辦商定期督導及審核，承辦商須加強更換廣告的程序和人員培訓。

銅鑼灣站事故及昨日的油麻地站事故，肇事列車都是現代化列車，由英國車廠「都城嘉慕」生產，俗稱「M-Train」，該批列車已經服役約40年。港鐵早年公布訂購由內地車廠「中國中車青島四方機車車輛」生產的93列「市區綫願景列車」，俗稱「Q-Train」，以取代該批「M-Train」，並配合港鐵更新市區鐵路線的信號系統。

日前有消息指，「Q-Train」有望今月底首航載客，初期行駛觀塘綫。港鐵回覆本報時表示，當測試完成並獲得相關政府部門審批後，將適時公布新列車投入服務詳情。