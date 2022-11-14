東方日報A1：港鐵油麻地站甩車門　佐敦至荔景癱瘓

港鐵發生駭人事故！昨早港鐵荃灣綫油麻地站有列車駛入月台時出軌，車頭損毀，首節車卡更有兩組共4道車門被撞甩，車上近700名乘客需緊急疏散，兩人不適。事故令該線荔景站至佐敦站列車服務癱瘓，相關路段直至昨晚收車時仍然停駛。港鐵為事故致歉，並指初步調查發現列車撞到路軌旁金屬結構裝置才出軌，將安排外間專家徹查事故。議員批評港鐵列車出軌甩門不可接受，並擔心該線今早未能恢復正常服務，影響數十萬計市民返工返學。

昨早約9時33分，該列往中環方向行駛的荃灣綫肇事列車，駛入油麻地站2號月台期間出事，首卡車廂右側兩組車門甩脫，現場更一度冒煙。列車車長聽到撞擊聲響後，即時煞停列車，並通知車務控制中心。

多名消防及救護員接報後到場協助疏散乘客，約600人經由月台離開車站，另約150人需經由車尾的緊急出口斜道，沿路軌步行至旺角站離開。其中，一名73歲老婦疑跌倒擦傷手腳，需由救護車送往廣華醫院治理；另一名女乘客報稱不適，現場治理後毋須送院。

事故後荃灣綫荔景站至佐敦站列車服務暫停，港鐵並在肇事月台拉起封鎖線，派出廿多名工程人員搶修。現場所見，肇事列車車頭右側明顯損毀，部分甩脫的車門則卡在幕門與車身之間。網上流傳影片亦可見，原本用金屬架固定於隧道壁的電纜，連架脫落在路軌旁。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，肇事列車第一卡車轆及第一個轉向架偏離路軌，車身兩道車門及軌道內亦有設備損毀。肇事列車出軌的轉向架於昨晚約7時被扶正，列車約於晚上10時才駛離月台，返回荃灣車廠待查。港鐵車務總監李家潤表示，初步發現列車撞到路軌旁金屬結構裝置才出軌，又指需時維修損毀的軌旁設備，相關路段暫停服務直至昨晚收車。港鐵稱有信心今日可恢復服務。

運輸及物流局局長林世雄昨視察意外現場，稱已責成港鐵盡快徹查事件，當局會依現行懲罰機制處理事件。港鐵行政總裁金澤培表示十分重視事件，會邀請外間專家詳細調查，亦會全面配合港府調查，並向受影響乘客致歉。

在港府多個部門監督下，近期接連發生不同類型的嚴重事故，包括冧天秤、演唱會塌屏幕，港鐵列車更出軌甩門。有工程師背景的議員張欣宇要求港鐵及警方查明甩門事故起因，並考慮就事故於立法會作緊急質詢。他強調港鐵有責任做好維修保養，又批評港鐵安排部分乘客經隧道疏散並不理想，更擔心受影響的列車服務今日未能恢復正常。港鐵稱，乘客在緊急情況下可經列車車尾緊急出口斜道安全離開車廂。

曾任職九廣鐵路的鐵路運輸專業人員協會主席兼工程師張年生表示，肇事路段走線較直，加上列車入站時車速較慢，相信意外可能因路軌有異物而導致。他又指，外國有用人工智能偵測路軌外來物，通知車務控制中心煞停列車。

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