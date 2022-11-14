醫務社工穿針引線　聯繫病人家人互相扶持

醫院管理局提倡「全人照顧」，除了為病人提供醫療護理服務外，更「與患同行」，以跨部門合作形式關顧病人與照顧者的社會心理需要，透過醫務社會工作者擔當聯繫醫務和社會服務的重要角色，協助病人與其家屬度過難關，重新融入社會。其中兩名因患上罕見病「惡性腦腫瘤」而離世的病人家屬，更在他們的穿針引線下成功聯繫，彼此一直互相扶持至今。

2019年兩名年僅約20歲的女大學生Ceci與Ivy，不幸相繼確診惡性腦腫瘤。廣華醫院神經外科專科顧問醫生胡日明說，在初轉介入院的首兩天，她們已不斷嘔吐，後來經腦掃描發現腦內生瘤。他稱，不能動手術，有點難處理，因涉及腦幹位置，害怕出現失誤，或令患者全身癱瘓，故只能抽取部分組織化驗。他強調，該病非常罕見，2016年至今亦只錄30多宗病例，同時存活率極低，存活期普遍只有1年。

廣華醫院助理社會工作主任蔡珊珊說，已加入工作十多年，負責為病人或其家屬提供心理輔導，以及擔任溝通橋樑，為其訂定最適切的治療方案。她稱，由於廣華醫院坐落於油尖旺區，而附近較多病人為獨居長者及兩人家庭，除心理輔導外，亦需協助轉介申請社會資源及安排經濟與實質援助，如申請減免醫療收費、基金資助等。Ivy是其中一名受惠於醫務社工的女病人，雖離世至今兩年，其母親仍心存感激。Ivy母親憶述，女兒臨終前，其男友曾跪求想娶女兒，幸得胡醫生與蔡姑娘協助，包括騰出病房、悉心布置房間，安排奏樂表演等，讓女兒可趕及與男友註冊結婚。她坦言，他們早已超出其本分，感恩路上有「同路人」陪伴。