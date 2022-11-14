逾千港人心臟衰竭死亡　醫生提醒病者勿自行停藥

心臟衰竭無法逆轉，死亡率高。據醫院管理局統計，2020年期間，本港因心臟衰竭住院患者人次及死亡人數逾1.7萬人，死亡人數更呈上升趨勢，2020年因心臟衰竭登記死亡的人數高達1,036人，較2019年的861人上升20.3%。心臟科專科醫生黃加霖指，逾半患者在病發5年內死亡，近年醫生會使用多重藥物組合治療，有助減低死亡率，惟復發機會仍然高企，有改善空間。

全球心臟衰竭患者高企，每4個40歲以上人士中便會出現一位。黃表示，心臟衰竭是漸進式疾病，患者隨着復發次數上升而增加死亡率。根據國際指引，建議醫生視乎患者的情況，混合4種藥物同時進行治療，死亡及復發率低至14.3%，主要的醫治藥物醫管局均有提供，而較新的sCG刺激劑亦屬指引藥物之一，但較難購買。惟他直言心血管及死亡事件仍會發生，研究顯示，每7位接受4種藥物的患者中便有一位病情轉差。

黃指，每3個病人裏就有2位患者在發病後一年內再度住院，更有2成4患者在一個月內便再度入院，情況令人擔憂。他亦了解到有病人會在症狀消退後自行停藥，他重申心臟衰竭復發率高，逾半患者停藥後半年便惡化，即使患者治療後情況較為穩定，仍應該長期服藥及覆診。現年43歲的劉先生今年初突然患上心臟衰竭，出現喘氣、水腫以及體重暴增的病症，嚴重時更無法入睡，出現肝、腎功能衰退，雖然現時已正常工作，惟他仍擔心會復發，正服用3種抗心臟衰竭藥物，期望有新藥物出現，減低復發風險。黃加霖提醒病人要注意鹽分及水分攝取量，進行適量運動，以減慢病情的惡化。