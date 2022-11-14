MIRROR演唱會冧屏幕　調查小組成員：鋼索安全系數不足

人氣男團MIRROR在今年7月28日舉行的紅館演唱會中發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，調查揭一批裝置及機械組件的實際重量與呈報重量相差巨大。演唱會總承辦商藝能工程及次承辦商協興隆的5名高級職員被捕，現正保釋候查。

事故調查工作小組成員司徒家成今早(14日)在電台節目表示，鋼索斷裂主要因護繩器拉得太緊導致受壓，加上鋼索安全系數不足，影響認可結構工程師在事前計算和評估裝置安全，而涉事鋼索抗斷強度較一般相差約十多個百分點，導致承受力不足。問及負荷表錯報屏幕重量的問題，司徒家成認為，工程師依賴主辦方事前提供的資料作評估，相信難以發現錯報情況。

根據數據，出事的LED屏幕場上有6個，其實際重量為9,852磅，但申報重量為3,600磅，實際重量為申報重量的2.7倍。燈光支架裝置實際重5,141磅，申報1,080磅，實際是申報的4.76倍。雷射支架燈為756磅，申報僅為200磅，實際為申報的3.78倍。8組喇叭實際重12,240磅，申報只有1,600磅，實際是申報的7.65倍。