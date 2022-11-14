荃灣社會房屋項目爆欠薪工潮　社協：二判墊支出糧

基層住屋需求殷切，由社區組織協會負責營運的荃灣油麻磡路組合社會房屋項目，今年7月初舉行動土儀式，惟今日(14日)就有工人在地盤外張貼欠薪標示抗議大判欠薪，指二判有超過10名工人自5月開工以來未獲分毫，不但被大判以不符合約要求為由解僱，更反向二判要求賠償近600萬港元，估計被拖欠薪金數十萬港元。

二判判頭經理蔡先生指，他們負責的工程自5月開始，工人一直在地盤內工作，惟大判聲稱未能合乎公司的合同要求，沒有支薪之餘，亦解僱二判下的工人，聲稱大判製造「合約陷阱」，工人不但無糧出，更反被索償近600萬元，形容聞所未聞。現場所見，工人張貼大量以紙皮製成的標語，寫有「社企聘用無良大判」及「大汗出無糧出」等字句，而據知地盤已封鎖，不准工人進場，有警員在了解情況。

香港社區組織協會副主任施麗珊指，大判與二判出現糾紛，據知二判早前已墊支，並向所有工人支薪，強調十分重視涉及工人權益事宜，而大判早前與二判就合約及工程費用事宜未達成共識，已就事件跟政府及大判等商討及協調，盼儘快圓滿解決事件。而該房屋項目預期明年7月落成，大判亦承諾會繼續進行工作，預期不會影響落成時間。按資料顯示，該項目預計興建一幢四層高樓宇，提供約200個單位，包括196個一至兩人單位、四個家庭和無障礙單位，所有單位有獨立廚廁，料可供700人入住。