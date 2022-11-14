醫思健康及快圖美違私隱條例　被發執行通知要求糾正

個人資料私隱專員公署今日(14日)發表2份調查報告，發現有醫療集團透過統一系統，互用旗下28個品牌客戶的個人資料；另外有一間大型相片沖印公司的數據庫遭勒索軟件攻擊。兩間公司因違反私隱條例，分別被私隱專員公署發出執行通知，要求糾正及防止同類行為再發生。

私隱專員公署早前收到兩宗投訴，涉及醫思健康旗下的4個品牌，其中一名投訴人曾帶女兒向有關集團旗下公司的醫生求診，其後該名醫生加入另一品牌後，發現包括投訴人女兒在內的客戶個人資料，被轉移到新公司。另一名投訴人發現該集團的體檢公司，查閱了投訴人於同一集團另一公司接受治療時的資料。私隱專員鍾麗玲表示，醫思健康在收購其他品牌後，不但無徵求兩位當事人同意，在該集團內不同品牌使用、披露及轉移他們的個人資料，亦沒有以任何方式通知當事人，做法令人失望。截止今年8月，醫思健康旗下的39個品牌中，共有28個品牌使用集團的統一內部系統，涉及約108萬名會員的資料。

另一份調查報告則顯示，相片沖印公司快圖美數據庫被勒索軟件攻擊，事發於去年10月26日，事件中大批人士受影響，包括逾54萬名會員，以及近7.4萬名在2020年11月16日至2021年10月26日期間於網上訂購服務的客戶。報告指出，快圖美在多方面存在嚴重不足，包括錯誤評估保安漏洞的風險、資訊系統管理有欠妥善，以及拖延啟用多重認證功能，導致數據庫遭勒索軟件攻擊。