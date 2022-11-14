涉掉汽水罐襲警　29歲女兩罪罪成　押11.28判刑

「831事件」後兩天，旺角警署外有大批示威者聚集，1名無業女子涉嫌在警署外向警員投擲汽水罐及藏有雷射筆。她否認襲警及管有攻擊性武器罪後受審，今(14日)在西九龍裁判法院被判罪成。辯方求情指，被告現在懷孕7個月，案發後已經奉公守法，冀法庭能夠考慮社會服務令或緩刑。控方表示因為是例外罪行，不可判處緩刑。裁判官把案件押後至11月28日判刑，期間被告須要還押以待索取背景報告。

29歲被告龐麗瑩，被控於2019年9月2日，在九龍太子道西142號旺角警署外襲擊一名在正當執行職務的警務人員，以及在同日同地攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。控方案情指，當晚約10時，警員張廣銘在旺角警署的水馬外戒備，目擊被告向他身旁的防暴同事投擲汽水罐，然後轉身離開。張追捕被告，沿途被人數次扔雜物擲中。張把被告制服在地後，1名自稱社工的人士攬住被告，表示被告受傷及需要送院。有警員檢查被告傷勢，發現她的左臉、手肘及膝部都有傷。其後被告的背囊內被搜出有頭套、防毒面具及雷射筆等物。

裁判官裁決時指，張警員的證供可靠，當晚現場燈光足夠，張觀察被告時，視線沒有受到阻擋，加上觀察維持一段時間，故肯定張辨認出被告的身份。雖然辯方質疑被告不至於愚昧到會在警員面前襲警，及被告事後有傷勢等，但是裁判官指出考慮案發時的現場氣氛，在警員面前襲警的事是有可能發生，而且警員解釋被告被捕後，被拖上行人路上，其說法符合被告的傷勢。裁判官又指，被告自辯指其背囊內部分物資是屬於一名友人，她只是代為保管的說法自相矛盾，拒絕接納其辯解。考慮到有警員目擊被告向其他警員投擲汽水罐，而被告攜帶可用於示威衝突的物品，綜合環境證供，推論被告是有意圖管有雷射筆以傷害警員，故裁定被告的襲警及管有攻擊性武器罪成。

案件編號：WKCC 1972/2022