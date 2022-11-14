議員譴責南韓站播錯國歌　斥港欖球隊毫無反應

昨日(13日)在南韓仁川舉行的亞洲7人欖球系列賽第2站香港對南韓的決賽中，主辦機構將一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，當為中國國歌播放。多個政黨今日（14日）表示深表遺憾，並對此強烈譴責，要求政府制訂相關應對機制，避免同類型事情再次發生，更有議員批評大會錯奏國歌時港隊成員毫無反應，認為香港欖球隊隊員徹底失敗，應解散香港欖球隊，有團體亦表示稍後會到南韓駐香港總領事館請願抗議。

議員陳勇稱事件是不可原諒的錯誤，他強調中國國歌國際認知度高且耳熟能詳，播錯機會理應很少。他舉例如在以色列國家隊伍進場時，播錯納粹歌曲有甚麼後果；他又指「如果將北南韓歌當成南韓，（南韓）會有咩反應？」他續稱，若技術上出錯將2個國家的國歌掉轉「可能都有啲理由」，但今次事件要下載和準備該首歌，需檢視當中有否人為、蓄意成分。陳亦指香港政府和體育總會應研究如何「亡羊補牢」的機制，當被羞辱時應如何應對，例如抗議、阻止、糾正、離場等。

其黨友、議員鄭泳舜要求政府嚴肅處理此事，向主辦方提出其嚴重性並作強烈抗議，要求港府作清晰指引有效處理事件。另一議員陸頌雄批評播錯「港獨歌曲」事件非常罕有，為侵犯國家主權，必須嚴正調查事件，要求警務處等部門介入調查有否香港人或中國人涉勾結南韓人播出「港獨歌曲」作煽動行為。