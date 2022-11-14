政府指院舍人手緊張需輸入外勞　勞工界議員強烈不滿

政府提出構建關愛共融社會，而本年度社會福利的經常開支預算為1,118億港元，立法會今（14日）討論本屆政府施政報告中對社會福利的支援，期間有議員對安老院舍輸入外勞政策擴展到資助院舍不滿，更批評政府在護理員的培訓、招聘、改善待遇方面不足，勞福局局長孫玉菡表示未來安老院舍的需求很大，因此需要考慮輸入外勞。

議員周小松表明對輸入外勞計劃擴大到資助院舍持保留意見，指資助院舍的工資、工時及勞動強度均較私人院舍優，員工隊伍也相對穩定，在沒有輸入外勞的情況下也能維持好水平，因此當資助院舍也靠輸入外勞時，資助院舍會變得沒有動力改善護理員待遇，他又建議本地勞工和外勞的比例可維持5比1，確保本地勞工就業。孫玉菡回應指，過去第五波疫情可以看見院舍人手緊張，加上人口老化的情況，預計5年後老年人口達190萬，因此對院舍壓力較大，但孫強調會以本地勞工優先。

議員陸頌雄也對輸入外勞計劃表達「強烈不滿」，他指即便是私人院舍，政府也有責任去培訓、招聘及改善護理員待遇，而私人院舍和資助院舍的月薪相差較大，質疑政府稱連資助院舍也未能聘請足夠人手。孫玉菡指政府過去幾年的先聘用後培訓等方式都沒辦法填補護理員空缺，加上未來會增加更多宿位，因次經過仔細思量後決定輸入計劃。亦有議員表示支持輸入外勞計劃，議員李世榮認為目前院舍業界「根本請唔到人」，同時稱本地勞工與外勞比例可以放寬到1比1。

針對增建社福設施和中心，議員狄志遠質疑政府於2013年提出的《私人土地作福利用途特別計劃》，指局方沒有作為領導角色去開展計劃，而2013年至今已有9年，大部分項目甚麼「一粒釘都未揼到」，質問政府能否承諾今年內有3到5個項目開展，孫玉菡則指非牟利機構也要「做好工夫」，令政府和他們討論項目時不需要「來來回回」。