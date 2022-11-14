議員斥強制舉報虐兒最高囚3月太輕　政府：專業者監1日懲罰大

近來香港虐兒案頻生，政府去年成立跨局工作小組探討立法強制舉報虐兒個案，規定相關專業人士如教師、醫生當合理懷疑兒童受到嚴重傷害時，需在合理時間內向警方舉報。立法會今（14日）討論相關建議時，有議員認為目前訂立的最高罰則太輕、對於虐兒程度需否舉報的分級亦太複雜，勞福局局長孫玉菡表示最高罰則為監禁3個月，指對專業人士而言即便時監禁一天，對他們的懲罰也很大，又指有些個案或未到強制舉報的程度，因此才會分級，協助專業人士判斷。

議員田北辰表示，3級制太複雜，即第一級為強制舉報類別的個案、第二級為懷疑兒童有遭受傷害的危機或可能會受到傷害的個案、第三級為須關注及進一步了解的懷疑虐兒個案，他指可能「拗邊級都有排搞」，建議政府可直接分為2級，及緊急及非緊急個案。孫玉菡指或有個案未達到強制舉報的程度，因此需分3級去處理。田及議員容海恩也指目前建議的最高罰則只有監禁3個月及罰款5萬港元，但參考其他國家的刑罰均有3到5年，質疑是否太輕。孫回應指，參考了香港其他法例後認為監禁3個月合理，且對專業人士而言，監禁一天的懲罰也很大，因他們可能會失去專業資格。

針對孫玉菡的回應，田北辰在會後指認為監禁3個月足夠是「匪夷所思」，因外國相關條例的基礎是監禁5到6年，又指孫所稱的即便監禁一日，對專業人士的力度也十分大的講法不合理，因香港「人人平等」，孫的講法令人覺得對「專業人士就要輕手啲，其他人坐幾多都無所謂」。