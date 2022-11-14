5男女涉兆康站暴動　2被告認罪　其餘3人否認控罪受審

3年前屯門港鐵兆康站發生示威衝突，引致港鐵及輕鐵多項設施被破壞，兩鐵事後花費逾870萬港元維修。警方事後拘捕涉案5名男女，其中兩人今(14日)於區院承認一項暴動罪，其餘3人則否認控罪受審。

5名被告依次是何嘉俊(21歲)、雷呈昊(19歲)、黃健進(33歲)、梁姓女生(16歲)及陳朗婷(22歲，女)，同被控一項暴動罪，指他們於2019年10月7日，在屯門港鐵兆康站及輕鐵兆康站一帶，連同他人參與暴動。何及梁認罪，2人分別另有一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，則獲准擱置處理，存檔法庭。其餘3人則否認控罪受審，控方指他們分別於警員追截時被捕，警員分別從他們身上及袋內搜出雨傘、防毒面具等，而雷被制服時曾一度反抗，致警員用警棍擊打其右邊腓骨神經位置三下，以制止他反抗。

案情顯示有消息指當日晚上逾百人在兆康站聚集及破壞，警方於是派員往處理。站內閉路電視顯示，大量黑衣人手持長條狀硬物，且在站內不同位置破壞設施，包括閉路電視鏡頭、指示牌上、閘機、電子顯示屏及月台告示燈箱等，又以消防喉向路軌等噴水。何嘉俊於兆康輕鐵站近兆康商場入口的輕鐵路軌上被捕，他手持一支74厘米的黑色鐵枝及掙扎，後被制服，他警誡下稱「對唔住，我對以上行為即係破壞西鐵站表示後悔，我知錯」，及指鐵枝是朋友交給他的。另梁亦在附近被截獲，警員目睹她曾在聚集人群當中，警員並從梁的袋內搜獲手套、噴漆等。

案件編號：DCCC 106/2021