浸大推新冠確診個案分布圖　實時掌握各地區風險水平

新冠肺炎疫情仍未平息，為助公眾了解不同地區的感染風險，香港浸會大學領導的研究團隊推出「香港新冠病毒熱點分析圖」，以直觀、實時和動態的方式，呈現新冠病毒個案的地理位置分布。此線上地圖有助及時和準確地掌握新冠感染個案位置分布資訊，並根據新冠個案的多寡，以不同顏色顯示，例如最低風險為紫色，最高風險則為紅色；而團隊更為線上地圖開發出新演算方法，較現有方法快100倍。

浸大計算機科學系系主任徐建良教授領導研究團隊，開發「香港新冠病毒熱點分析圖」，目的是在線上地圖上顯示出全港新冠個案的數據。而該分析圖的實時數據，來自政府的香港互動地圖儀錶板。地圖上不同顏色範圍的動態移動，代表過去7天確診者到訪地區風險水平的變化。使用者可放大或縮小地圖，以瀏覽更大或更小範圍地區的新冠病毒風險水平。

為配合線上地圖，研究團隊更開發出一套新的演算方法，可有助減少運算時間，較現有最先進的方法快100倍。研究團隊表示，正探討把新演算方法應用於其他範疇的潛力，例如交通熱點偵測、景區人流控制、樓價可視化分析，以及實時氣象資源管理等。