涉運毒來港案判無罪　律政司上訴得直　終院令發還重審

一名外籍男子3年前抵港，在機場被海關揭發藏有市值近500萬港元的可卡因。他否認販毒罪在高院受審。在進行案件管理聆訊期間，法官金貝理突然要求以「案中案」方式，處理連控辯雙方都同意呈遞的WhatsApp對話，結果裁定不可呈堂，同時單單基於這理由，接納被告永久終止聆訊申請。律政司表明會向終院上訴，金貝理仍堅持批准被告在等候上訴期間離港。最終被告亦遠走高飛，至今去向未明。終院就這案今(14日)頒判詞，裁定律政司上訴得直，直指金貝理僭越陪審團職能，不可把有關對話呈堂是錯誤，下令發還在另一法官席前重審，並指示原訟庭可以發出拘捕令。

本案答辯人是Milne John，2019年9月10日由巴西聖保羅出發，經瑞士蘇黎世抵港。他在香港國際機場被海關截查，結果搜出3,312克可卡因，總市值497萬港元。警誡下他說是受人指示帶行李來港，本案主要爭議答辯人是否對毒品知情。去年10月，法庭就案件進行管理聆訊。當時控辯雙方同意呈上被告的WhatsApp對話作證據。但原審法官金貝理卻質疑有關證據是否可呈堂。經過「案中案」聆訊後，法官裁定警方處理該些證據時出錯，裁定不可呈堂，並指因答辯人不能用該證據作辯護，接納答辯人的永久終止聆訊申請。律政司隨即表示會就此決定上訴，要求法官下令答辯人不得離港。但法官拒絕，結果答辯人在今年3月，即永久終止聆訊申請獲批後兩日離港，至今亦不在香港。

終院在判詞中指，原審法官在其「案中案」聆訊中，將證據可否呈堂，和證供是否可靠及重要相混淆，亦錯誤地把傳聞證供原則套用在WhatsApp對話。判詞強調，法庭應以是否有表面證供，來判定證據是不是可以呈堂，至於信納與否，則應交由陪審團決定。有關WhatsApp對話會反映答辯人當時的想法，本案顯然有足夠表面證據，根本毋須開展「案中案」，法官是僭越了陪審員職能，去決定對話的可靠及重要性。由於法官僅依賴「案中案」的決定，去批准永久終止聆訊，故終止聆訊的決定亦是錯誤。就着原審法官批准答辯人離港，判詞指出，法庭不應冒被告離開香港風險批出保釋，令司法公正不能彰顯。

案件編號：FACC2/2022