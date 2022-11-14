林卓廷涉要市民刪除罪證案續審　另一被告自辯「想保護事主X」

前議員林卓廷，涉嫌於2019年7月6日屯門遊行期間，與一名網媒記者及社工要求一名市民刪去涉及示威者的片段及照片。3人否認企圖妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪，案件今(11日)在區院續審。涉案網媒記者出庭自辯，供稱自己當時只想保護事主X免於受襲，由於現場氣氛惡劣，有人倒數及打開雨傘，他一度問X「啲相重要，定你條命重要」，希望為X解圍，又嘗試推開雨傘及隔開示威者。案件押後12月20日作結案陳詞。

法官游德康今裁定案件表證成立，案中被告曾焌熙（28歲）出庭自辯。曾供稱，他案發時任職網媒記者，直到2020年4月才離職。2019年7月6日下午，曾到屯門公園採訪和直播，及至傍晚7時許，他在屯門警署外聽到有人大叫，指事主X有拍攝他人，有示威者要求X刪去照片。曾指，當時現場氣氛惡劣，有人倒數及打開雨傘，他擔心X會受襲，問X「啲相重要，定你條命重要」，希望為X解圍，又嘗試推開雨傘，及隔開X和示威者，但被人從後拉開。曾指在整個事件中，他沒有想過妨礙司法公正，當時只想保護X免於受襲。控方盤問曾時，指他當時問X「啲相重要，定你條命重要」，是配合在場人士恐嚇X，想逼使X就範，交出其手機。曾不同意。控方續指，曾從沒有嘗試離場找救兵。曾反問找甚麼救兵。控方指例如警察。曾則指，他當時正在直播，但同意沒有找警察。

被告林卓廷及曾焌熙被控一項企圖妨礙司法公正罪，指他們在2019年7月6日於屯門警署外煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的內容，即一些可能於當日或之前干犯刑事罪行的示威者的樣貌照片。曾焌熙另被控於同日同地參與非法集結。同案被告、社工鍾凱研（39歲）則被控不誠實取用電腦及刑事損壞罪，指她於同日在屯門警署外取用X的手提電話，並毀壞X儲存於該電話內，有關2019年7月1日立法會外示威情況的錄影片段。

案件編號：DCCC 958/2020