涉「猜猜我是誰」呃老婦3萬港元　16歲仔還押懲教看管

2名老婦捲入「猜猜我是誰」騙案受害！上周一(7日)，1名84歲婆婆收到騙徒來電，聲稱其兒子捲入刑事案件被捕，需要3萬港元「保釋金」婆婆信以為真並交出款項予騙徒。相若時間，另1名88歲婆婆同樣接獲來歷不明的電話，誤信對方指其子因意外入院，繼而將13,500港元「醫藥費」交予上門收款的騙徒。案件經警方調查後，於上周五（11日）拘捕1名涉案16歲青年，並控告他2項「以欺騙手段取得財產」罪。案件今早(14日)於東區裁判法院首次提堂，被告暫無須答辯。主任裁判官嚴舜儀應控方要求，將案押後至12月23日，以待警方進一步調查，期間被告須還押懲教署看管。

報稱學生的16歲男被告徐敏傑，被控2項「以欺騙手段取得財產」罪，控罪指他於2022年11月7日，在香港島小西灣富欣花園5座地下以欺騙手段，即冒充為女子蔡景尚的家人被拘捕而要求保釋金，而不誠實地取得蔡的3萬港元，意圖永久地剝奪她的財產。被告另被控於同日，在香港西灣河太安街28號逸濤灣12走廊以欺騙手段，即冒充為女子鄧少芝的家人被拘捕而要求保釋金，而不誠實地取得鄧的13,500港元，意圖永久地剝奪她的財產。

案件編號：ESCC 2277/2022