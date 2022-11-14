復必泰二價疫苗最快本月尾抵港　藥劑師學會：料聖誕前開打

再有新疫苗即將抵港。新冠疫苗顧問專家委員會早前建議復必泰Omicron BA.4或5特異性二價疫苗，可供滿12歲人士使用。香港醫院藥劑師學會今日(14日)發新聞稿表示，從復星醫藥查詢得悉，相關疫苗最快本月尾抵港，學會料聖誕節前本港市民可開始打針。學會會長崔俊明認為，滿18歲的人、長期病患、醫護人員及長者等高風險人士，以上述二價疫苗作為加強劑，可作交叉保護作用，又建議政府盡快引入二價科興疫苗，予市民多種選擇。

學會引用復必泰第2及3期的臨床研究數據表示，打1針30微克二價疫苗作加強劑一個月後，18至55歲人士對BA.4或5的中和抗體水平，為之前接種一價疫苗加強劑的9.5倍；55歲以上二價接種者則為13.2倍，而一價跟二價疫苗的安全性相若。另外，不論打二價疫苗人士曾否確診新冠肺炎，Omicron BA.45的中和抗體水平同樣明顯增加，尤其未曾中招者。

學會認為，復必泰二價疫苗能有效對抗Omicron BA.4及5變種病毒，崔俊明倡為已打3針一價疫苗的18歲或以上人士，提供二價疫苗的接種，針距相隔最少2個月；至於曾打2針一價復必泰疫苗的滿12歲人士，也可接種二價復必泰為加強劑。