涉勾結外國勢力案由3法官處理　黎智英代表律師申永久終止聆訊

壹傳媒黎智英與6名前壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，黎被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪。其中黎及3間公司不認罪，案件今（14日）在高院進行預審。黎智英代表大律師透露，會就審訊由3名指定法官而非陪審團處理這事項，向法庭申請永久終止聆訊。法官表示，審訊會如期在12月1日開始，首日會處理辯方的永久終止聆訊申請，其後會聽取證據，之後再處理相關法律爭議。

本案共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該兩人的判刑會待全案審結始作處理，李及陳暫定於明年1月12日再提訊；餘下的被告分別是黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平）。其中張劍虹等6名高層早前已表明會認罪，法庭已定於11月22日聽取他們答辯。黎及3間公司則不認罪，案件定於12月1日在高院開審，預計審期30日，該案會由3位國安法指定法官審理，不設陪審團。

現年74歲被告黎智英與6名高層及3間公司，同被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。黎智英另單獨被控兩項涉及勾結外國的罪行，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，最高可判處終身監禁。香港《蘋果日報》已於2021年6月24日停刊；而壹傳媒有限公司則在2021年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：CACV 425/2022