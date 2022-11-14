父母入境隔離期間確診　同住21歲女今染疫　列輸入關聯個案

澳門新冠疫情疑再度復燃，除了今早(14日)公布的居澳門34歲內地男性確診外，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，添一宗輸入關聯個案，涉及一名21歲澳門女居民，今日核酸確診，CT值為16，即病毒量高，其居住的雅廉訪大馬路28-28B號保寧閣已列為紅碼區。若市民和上述個案的行蹤重疊，需進行「三天兩檢」，同時將根據風險程度對密切接觸者進行管控。另外，中心認為今日的個案不屬於疫情不清晰、出現社區傳播，因此無計劃進行全民核酸檢測。

中心指出，確診者的同住父母於上月29日從葡萄牙經德國及新加坡回澳門，首次檢測無染疫，之後醫學觀察期間確診，治療後於上周三(9日)符合解除隔離標準，翌日離開隔離治療酒店。惟其父親於本周日(13日)複查核酸檢測結果，顯示再次感染，且CT值低，即病毒量高，今晨已被安排作醫學觀察。由於該名21歲女子為其同住女兒，故被列為密切接觸者，需接受醫學觀察。其核酸檢測今日顯示同樣中招，列為輸入關聯個案，已被安排進行隔離治療。該患者為大學生，在四季名薈38餐廳實習，涉事餐廳已暫時關閉，餐廳工作人員及其他員工正進行抗原測試和核酸採樣，以評估當中風險。

衛生局局長羅奕龍則表示，對於有市民在解除隔離後再次感染，當局會重新審視指引，及相關家庭對指引的執行程度。不過，他認為每個措施都有例外情況，例如大部分人連續兩天核檢無染疫、或CT值大於35，即病毒量低時，便不會有傳染性。「復陽」的傳染性、風險也較低，強調不可因個別情況，延長所有醫學隔離人士的隔離時間。對於澳門將舉辦大型活動，羅稱根據判斷今增的病例，將不會影響大型活動。