男警否認4度襲擊女友　事主稱因瑣事遭拳打腳踢及「叉頸」

26歲男警被指在去年4度襲擊其女友，及後事主報案，警方經調查後將他拘捕，落案起訴他2項普通襲擊罪及2項襲擊致身體傷害罪。被告早前否認全部控罪，案件今（14日）在東區裁判法院開審。女事主出庭作供指案發時與被告因瑣事而爭吵，被告以拳打、腳踢、掌摑及「叉頸」的方式施襲。裁判官將案押後至明（15日）續審，期間被告續准保釋。

26歲被告彭天裕，案發時任職警員。他被控於2021年7月5日及7月15日，分別於紅磡都會軒某室、鰂魚涌東隅服務式住宅某室襲擊女子黃潔明。他另被控於2021年10月14日及12月24日，分別於屯門富泰邨秀泰樓某室及寶琳地鐵站襲擊黃，因而對她造成身體傷害。黃供稱案發時與被告為情侶關係。2021年7月5日晚，黃應被告要求，到達紅磡都會軒某室，進入廚房及交手提電話予被告，被告檢查其IG帳戶，發現其追蹤者增加，於是「盤問」黃。黃回答時，被告用腳踢她腰部，拳打及掌摑她臉部。黃稱當時很害怕，而當晚再遭被告打超過10下。同年7月15日，黃與被告因開關燈問題爭執，被告當時用手「叉」其頸及掌摑其臉部數下，黃沒有反抗，因被告之前已經打過，她亦覺得心淡。

黃稱同年10月14日在她位於屯門的住所內，又因瑣事與被告吵架，她蹲下時被踢，其後被告用手「叉」其頸，又推她埋牆，再將她的額頭撞向牆壁2次，黃感不適並衝入廁所冷靜，照鏡時發現額頭腫起，手臂上亦有傷痕。事後被告替黃的傷痕搽藥膏，並許下承諾稱不會再動手，黃遂原諒他。同年12月24日，黃與被告見面便吵架，被告「拗」黃的4隻手指，黃即時大叫好痛。黃指被告當時失控，用右手抓她大腿內側，以致發紅及瘀黑，當時她雖穿長牛仔褲，仍感疼痛，亦告訴被告有關傷勢，但被告沒有正面回應。黃終於今年元旦日與被告分手及報警。

案件編號：ESCC 602/2022