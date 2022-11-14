外媒引述消息指負責員工出錯　誤把反修例歌改名「香港」存電腦

亞洲七人欖球南韓站在昨日（13日）的賽事中，主辦機構將示威歌曲當為中國國歌播放。據外媒獲得的消息表示，負責播放國歌的人員，在接收香港隊提交的中國國歌前，不小心地把反修例歌曲改名為「香港」，並儲存在電腦，這名人員並不知道歌曲與抗議者有關。

另外，公民力量今日（14日）到大韓民國駐香港總領事館請願抗議及表示強烈不滿，並發起聯署，要求南韓政府協助調查事件。該組織主席席潘國山指《港區國安法》具域外效力，主辦機構將一首與2019年 「黑暴」和「港獨」有密切關連的歌曲當作中國國歌播放，實有違反港區國安法，意圖顛覆國家政權，分裂國家之嫌。

議員李梓敬表示，有關事件明顯是有組織地犯罪或涉及在港同謀支持及協助，涉事者及其同謀已干犯港區國安法之分裂國家罪或勾結外國勢力罪、或串謀違反《國歌條例》罪。國家安全處須要立案展開深入調查事件，並促請南韓政府協助國家安全處調查有關事件，找出在港港獨犯罪份子。其後，李獨自上樓，向南韓方面遞交請願信， 並逗留大約10分鐘後離開。他指今日已在網上發起聯署，2小時已接收過萬聯署。