涉虛報三跑消防局地盤監督紀錄　機管局前工程師被起訴

一名香港機場管理局前工程師涉嫌在地盤監督紀錄，虛報為「三跑道系統項目」機場東消防局檢查土釀樣本及現場測試，並使用有關紀錄誤導機管局及其消防設施設計顧問，今日(14日)被廉政公署落案起訴違反《防止賄賂條例》。被告已獲准保釋，以待本周三(16日)在西九龍裁判法院答辯。

被告張樂安(40歲)為機管局前高級項目工程師，被控13項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。被告涉嫌在2020年11月至12月，使用13份載有虛假陳述的地盤監督紀錄以誤導機管局及艾奕康顧問有限公司。有關紀錄疑虛假顯示，被告於同年9月至12月期間多個日子，執行特定任務並檢查抽取土壤樣本及現場測試。廉署調查發現，被告在上述日子因懸掛8號風球，或休假或外出參加會議，並沒有執行監督職務。

案發時機管局委聘艾奕康為項目顧問，為「三跑道系統項目」提供消防設施設計及顧問服務，被告負責管理該顧問服務。由於人手短缺，被告於2020年8月底至12月中被指派為艾奕康的適任技術人員，監督「三跑道系統項目」機場東消防局地基設計的現場土地勘測工程。進行勘測工程時，被告須全程在現場監督，及須填報地盤監督紀錄，有關紀錄會存放在地盤供屋宇署、機管局及註冊岩土工程師檢查。