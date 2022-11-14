醫務中心女董及男醫涉藏假HPV疫苗罪脫　控方提覆核官維持原判

海關及衞生署於2019年收到線報，2度突擊巡查尖沙咀一間醫務中心，搜獲共154劑懷疑冒牌子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）「加衛苗9」。該中心一名董事及一名醫生、連同醫務中心被票控違反《商品說明條例》下的管有偽造商標貨品罪，早前經審訊後董事及醫生被裁定罪名不成立，醫務中心則罪成被判罰款10萬港元。律政司不服裁決，法庭上月展開覆核聆訊。暫委裁判官黃子豪今（14日）在九龍城裁判法院駁回律政司申請，維持2人無罪裁決，並下令律政司一方須向公司董事支付是次覆核聆訊的訟費。

是次覆核聆訊的申請人為律政司，答辯人依次為加維醫務及疫苗中心有限公司女董事黃惠詩（36歲）及男醫生駱毅生（55歲）。黃被控於2019年5月31日及7月12日，在加維位於尖沙咀萬事昌廣場的地址，身為加維董事並在其同意、縱容或疏忽下，使加維分別管有6盒及148盒載有美國藥廠默沙東的商標「MSD」的冒牌「加衛苗9」。駱則被控在同一地點管有6盒偽冒「MSD」商標的「加衛苗9」。

裁判官指，黃惠詩並非完全無視加維的營運，法庭信納她在當時的環境下已採取合理措施，即聘請駱毅生及另一名有相關經驗的蕭姓男子，管理公司醫療方面的事宜。裁判官又指，除了駱之外，還有其他人可以使用涉案公司的雪櫃。加上律政司不能舉證駱實際管有或變相管有涉案假疫苗，因此維持2名被告無罪的裁決。黃的訟費申請獲批，駱則沒有作出訟費申請。

案件編號：KCCC 172/2020