將藍隧道及跨灣連接路12.11通車　將軍澳隧道同日起豁免收費

運輸及物流局今日(14日)宣布，將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣連接路，將於下月11日通車，預料早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心的行車時間，最多可縮減約20分鐘。政府亦會在將藍隧道及跨灣連接路通車當日起，豁免使用將藍隧道及將軍澳隧道的收費。土木工程拓展署聯同運輸署及警務處明日(15日)作進一步介紹通車的交通、公共運輸安排等。

發言人指，將藍隧道是連接將軍澳和市區一條新的主幹道路，全長約3.8公里，其中約2.2公里為隧道，東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路。將藍隧道為現有的將軍澳隧道提供替代路線，開通後可分流往來將軍澳的交通。有助應付將軍澳持續發展帶來的交通需求，亦為豁免將軍澳隧道收費提供契機。

至於跨灣連接路，全長約1.8公里，其中約1公里為海上高架橋，連接將藍隧道與日出康城旁的環保大道。跨灣連接路是香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋。除了可分流環保大道的車輛，海上高架橋將與將軍澳海濱單車徑連接，組成全長5公里的沿海環迴單車徑，橋上亦設有觀景台，可供市民欣賞將軍澳灣及東邊水道的美景。