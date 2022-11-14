居屋2022明起揀樓　何永賢到揀樓中心模擬體驗購買流程

購買居屋是不少港人的上車選擇。「居屋2022」將於明日(15日)開始揀樓，而房屋局局長何永賢今日(14日)亦在社交網站發文表示，早前到位於樂富的房委會客戶服務中心，模擬體驗購買居屋的流程，現場將會提供相關屋苑的資料，包括虛擬短片、建築模型等，揀樓時職員亦會對買家詳細解說和確認，相信市民屆時也能感受到房署同事全面周到的服務。

房屋委員會日前已釋出「居屋2022」的價單，當中備受矚目、部分單位可享無敵海景的北角驥華苑售價最高，位於32樓的樓王單位售價逾530萬港元，平均呎價逾1.1萬港元。此外，上期共15個重售單位亦會於明日一同出售，分別屬火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑，當中折讓最多的單位為彩禾苑32樓6室，最新售價為345.38萬港元；而山麗苑B座10室12室亦折讓逾23萬港元，最新僅售201.63萬港元，平均呎價低至4,501港元。

今期居屋共有7個新屋苑，涉及共8,926個單位，除樓王北角驥華苑外，亦包括啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，售價由124萬港元至531萬港元不等，以市價51折發售。